Três homens foram presos em flagrante por policiais militares enquanto furtavam cabos de cobre com um caminhão na área da Praça Tiradentes, no Centro. Segundo a PM, policiais estavam em patrulhamento pela região quando receberam denúncias sobre o crime, que aconteceu na Rua Buenos Aires. Chegando no local, os agentes encontraram um dos bandidos roubando os fios, enquanto os outros dois estavam no veículo.