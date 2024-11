Parentes buscam por conta própria

Além da Polícia Civil, parentes também procuram por conta própria e, no último domingo, estiveram em uma área de mata do Pontal, mas não tiveram sucesso. O local fica próximo ao posto de combustíveis onde o amigo com quem ele esteve foi no dia do desaparecimento. A mãe relata que o filho e o outro jovem se encontraram próximo à estação de BRT do Recreio Shopping. Em contato com a namorada, Beatriz Rosa da Silva, Russo chegou a mencionar que "o clima estava estranho" e que queria ir embora.

Ainda no dia do sumiço, quando perdeu a comunicação com ele, por volta das 20h, Beatriz ligou para o amigo, que falou que havia parado o carro por falta de combustível e que foi procurar gasolina para abastecer o veículo em um posto de combustíveis. Segundo o colega, quando ele retornou, Russo já havia desaparecido. O estabelecimento fica na subida da Serra da Grota Funda.