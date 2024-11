Vídeo: motorista é rendido por bandidos e tem carro levado no Grajaú

Considerado um dos bairros mais tranquilos do Rio, repleto de ruas arborizadas, o Grajaú, na Zona Norte, voltou a ser palco de uma ação violenta por parte de bandidos na noite desta segunda-feira (4). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem é rendido e tem o carro levado por criminosos na Rua Grajaú, altura do número 92.



A gravação mostra um bandido apontando uma arma para o motorista, que sai do carro com as mãos para cima. Na sequência, o ladrão entra no veículo e vai embora. Toda a ação, que ocorreu por volta das 22h, foi acompanhada por um comparsa, que dirigia uma motocicleta.

Veja o vídeo:

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), este tipo de crime dobrou na região em relação ao ano passado, no período de janeiro a setembro. Em 2024, foram registrados 890 casos, enquanto no mesmo período de 2023 foram 391.



A Polícia Militar informou que o comando do 6º BPM (Tijuca) não foi acionado para a ocorrência. Apesar disso, o policiamento está "reforçado na região". O crime será investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).