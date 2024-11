Rio terá tempo nuvens e chuva até sábado. Confira a previsão

Veja a previsão do tempo para o Rio de Janeiro nesta semana, com temperaturas oscilantes, céu nublado e possibilidade de chuvas. Confira as condições climáticas detalhadas para os próximos dias, de acordo com informações do sistema Alerta Rio.

Terça-feira (5)

* Temperatura: Máxima de 33°C, Mínima de 17°C

* Céu nublado

* Possibilidade de chuva fraca a moderada



Quarta-feira (6)

* Céu nublado

* Chuva fraca e isolada (madrugada)

* Temperatura: Máxima de 35°C, Mínima de 17°C

* Ventos moderados a fortes



Quinta-feira (7)

* Céu parcialmente nublado a nublado

* Pancadas de chuva isoladas (tarde e noite)

* Temperatura: Máxima de 36°C, Mínima de 18°C

* Ventos moderados a fortes



Sexta-feira (8)

* Céu nublado

* Pancadas de chuva a qualquer momento

* Temperatura: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C

* Ventos moderados a fortes



Sábado (9)

* Temperatura: Máxima de 25°C, Mínima de 16°C

* Céu nublado a encoberto

* Possíveis pancadas de chuva isoladas

* Ventos moderados a fortes

