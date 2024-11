Rio - Frentistas de um posto de gasolina de Campo Grande, na Zona Oeste, estariam aplicando golpes em diversos clientes. A dupla teria lesado ao menos 10 pessoas, que relataram terem sido enganadas dizendo que o carro poderia pegar fogo caso não realizassem a troca de óleo, além de superfaturarem o serviço, ao fingir colocar uma quantidade maior do produto do que de fato foi usado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, que teria sido gravado nesta segunda-feira (4), é possível ver a dupla substituindo garrafas de líquido de arrefecimento fechadas por recipientes vazios. A vítima teria sido uma idosa.

Veja o vídeo:

Motoristas denunciam posto de gasolina de golpe em Campo Grande



Crédito: reprodução pic.twitter.com/2QT2krzwUo — Jornal O Dia (@jornalodia) November 5, 2024

Yan Barreto, que estava com o pai pouco após o golpe, prestou assistência à idosa e confirmou que os funcionários cobraram por 8 litros de líquido de arrefecimento, prometendo realizar o serviço sem custo adicional. Quando a cobrança chegou, o valor foi de R$ 380 — cerca de R$ 40 por litro. "Um carro como o Palio não precisa dessa quantidade toda, é no máximo de quatro a seis litros. Fora que você compra por R$ 20 um líquido de marca boa", relatou.

Quando a senhora se preparava para realizar o pagamento, uma mulher, que havia passado pela mesma situação momentos antes, gravou o vídeo mostrando a ação da dupla e alertou para chamar a polícia. A idosa tentou conversar com o gerente, que fez pouco caso.

Com medo de deixar a senhora desamparada, Yan e o pai permaneceram no local para tentar ajudá-la de alguma forma. Devido à demora, a senhora ligou novamente para a Polícia Militar, onde foi informada que este não era um caso de polícia.

O vídeo, compartilhado nas redes sociais, acumula mais de 300 comentários, entre eles está o de Robert Pereira, que relatou como os frentistas agiram com ele. "Parei pra abastecer e quando abri o capô do carro, o frentista disse que estava pegando fogo, eu olhei e estava pegando fogo na sonda do catalizador. Achei estranho porque ele abriu o capô do carro com uma garrafa de água na mão. Eu também desconfiei quando ele disse que o fogo era por causa do óleo do motor, que era melhor trocar lá no próprio mecânico do posto". explicou.

Logo após, Robert disse que levou o veículo ao mecânico e nada foi constatado.

Outro motorista, que preferiu não se identificar, relatou que na última sexta-feira (1º) também foi vítima e que, na hora do susto, não percebeu que poderia ser um golpe. "Parei pra abastecer meu carro, o frentista abriu meu capô logo vi uma fumaça branca subindo do motor. Na hora fiquei desesperado e ele disse que poderia ser o óleo, que estava baixo e tal. Me indicou fazer a troca do óleo e o filtro, pois estava vazando. Eu, que não conheço muito de carro, fiquei com medo e fiz a troca com eles. Me falaram que colocaram 3 litros de óleo, mas já verifiquei que nem isso fizeram. Agora estou com medo de sair com o carro de casa, pois nem sei se colocaram o filtro e óleo compatível com meu carro."

Desde agosto, os consumidores do posto, localizado na Estrada do Monteiro, relatam que a dupla segue o mesmo modus operandi e comentaram em página de opinião e indicação o que passaram. "Eles querem aplicar golpes nos clientes, respingam óleo no motor para enganar que está saindo fumaça, péssimo atendimento, funcionários ignorantes e sem o mínimo de educação, é o pior posto da região.", disse um homem. "Os frentistas jogam algo no motor para fazer fumaça e assustar os clientes leigos e assim forçar troca de óleo e peças… Condenam líquido de arrefecimento e paletas do limpador tentando assustar o cliente. Não abasteçam nesse posto!" alertou outro motorista.

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ receberam a denúncia sobre o caso nesta tarde e solicitou uma equipe de fiscalização para ir até o local para verificar toda e qualquer irregularidade. Eles ressaltaram que fiscalizam frequentemente postos de gasolina afim de coibir práticas irregulares que vão de encontro ao que está especificado no Código de Defesa do Consumidor.

"O Secretário da Sedcon, Gutemberg Fonseca, orienta que os consumidores estejam frequentemente atentos aos serviços realizados nos postos de combustíveis, e, caso verifiquem alguma possível irregularidade, entrem em contato com o Fala Consumidor, da Sedcon, pelo telefone: (21) 99336-4848, e o Procon-RJ para averiguação da denúncia", diz a nota.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Segundo a Polícia Civil, dois autores já foram identificados, e um deles está sendo ouvido. "Os agentes realizaram diligências no posto de combustível e arrecadaram material para análise. As investigações seguem para identificar novas vitimas e outros possíveis envolvidos no crime", diz a nota.

A reportagem tenta contato com os responsáveis pelo posto e o espaço segue aberto.