Dez dos 21 torcedores do Peñarol presos são soltos pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar, nesta terça-feira (5), 10 dos 21 torcedores do Peñarol que estavam presos após causarem uma confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no dia 23 de outubro.



De acordo com a decisão, assinada pelo juiz Marcello Rubioli, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, os torcedores deverão cumprir as seguintes medidas cautelares:



* Comparecimento bimestral à sede do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos para justificar suas atividades

* Proibição de acesso ou frequência a espetáculos esportivos

* Proibição de deixar o país até o julgamento do processo



Os torcedores liberados são:



* Michael Nicolas

* Federico Gonzales

* Santiago Facundo Sacremento Rodriguez

* José Telechea

* Santiago Zapata

* Carlos Ramiro Tamborindeguy Lara

* Felipe Pedrini

* Lautaro Machado Raimondi

* Luis Antonio Cursio

* Jorge Lúcio da Silva Lima



Os outros 11 torcedores ainda aguardam análise dos procedimentos pelos quais respondem.



Os réus estão sendo acusados de diversos crimes, como lesão corporal, roubo, dano, resistência, desobediência, desacato, injúria racial e promoção de tumulto.



Segundo a Justiça, o Ministério Público sugeriu arquivar o último crime e transferir o caso para uma vara criminal. Como o juiz discordou, o processo será encaminhado ao Procurador Geral para revisão.



A prisão preventiva dos envolvidos foi decretada durante audiência de custódia no dia 25 de outubro. Somente um dos presos, Richard Andreas Soler Pereira, foi liberado.



**Relembre o caso**



A confusão protagonizada por torcedores do Peñarol na praia do Recreio dos Bandeirantes foi iniciada após um uruguaio furtar um celular em um estabelecimento próximo à comunidade do Terreirão.



Após o furto, os torcedores passaram a depredar quiosques e estabelecimentos, atacando banhistas e policiais com paus e pedras. Eles também incendiaram motos na Avenida Lúcio Costa e um ônibus de turismo.



O tumulto foi controlado com a chegada de mais policiais militares. Mais de 250 envolvidos foram detidos.



O caos ocorreu antes de uma partida válida pela semifinal da Libertadores, que terminou com a vitória do Botafogo por 5 a 0.