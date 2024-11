Fez aniversário há pouco tempo

Milena tinha completado 22 anos há pouco mais de um mês, no dia 2 de outubro. Ainda nas redes sociais, a vítima descrevia estar solteira e a última publicação com o suspeito do crime foi em setembro de 2023. De acordo com a amiga, o relacionamento do casal era marcado por diversas idas e vindas.

"Não vou dizer que Deus te queria do lado dele porque ir dessa forma tão cruel não foi a vontade dele. Estou sem palavras, doeu e tá doendo saber disso", disse uma prima.

Marcos Vinicios Farias, suspeito do crime, foi preso e vai responder pelos feminicídio e ocultação de cadáver.