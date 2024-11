Operação busca envolvidos na morte de agente da PF em garagem de ônibus no Rio

A ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), da Polícia Federal. Os agentes atuam na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, local de origem dos alvos identificados como Caio Marcello Marins dos Santos e Robert da Costa de Oliveira.

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam, nesta quarta-feira (6), uma operação para cumprir dois mandados de prisão temporária contra envolvidos no latrocínio do policial federal Jansen Gomes Pinto, baleado dentro da garagem de ônibus da Transurb, no Engenho de Dentro, Zona Norte, em setembro deste ano. A vítima era segurança de David Ferreira Barata , de 67 anos, filho do empresário Jacob Barata, conhecido como o 'Rei dos Ônibus'.A ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), da Polícia Federal. Os agentes atuam na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, local de origem dos alvos identificados como Caio Marcello Marins dos Santos e Robert da Costa de Oliveira.

Relembre o caso



O caso ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. Segundo as investigações, Jansen estava em um veículo Land Rover transitando pela Avenida Dom Helder Câmara, em Benfica, quando passou a ser seguido por três bandidos em duas motos.

O caso ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. Segundo as investigações, Jansen estava em um veículo Land Rover transitando pela Avenida Dom Helder Câmara, em Benfica, quando passou a ser seguido por três bandidos em duas motos. O alvo dos criminosos era o empresário David Ferreira Barata.

Na ação, eles abordaram o policial assim que ele entrou na garagem da empresa Transurb. Armados, exigiram que as vítimas desembarcassem do carro, mas Jansen reagiu, foi baleado e morreu.



Em seguida, os suspeitos fugiram do local, mas abandonaram uma motocicleta utilizada no latrocínio, uma pistola com numeração raspada e outros pertences. De acordo com as investigações, a moto havia sido roubada no bairro Maracanã, cerca de um mês antes.



As investigações continuam para identificar e prender o terceiro suspeito.

Família Barata

A família Barata tem uma longa história no ramo de ônibus, sendo uma das mais poderosas do setor de transportes. O patriarca, Jacob Barata, construiu um império com uma vasta rede de empresas que operam linhas de ônibus em várias cidades, principalmente no Rio. A grande influência no transporte coletivo lhe rendeu o título de 'Rei dos Ônibus'.



David é sócio da Transurb ao lado dos irmãos Elizabeth Cunha Vivas e Jacob Barata Filho. A empresa já foi alvo de uma investigação por suspeita de descontos ilegais. Jacob Barata Filho foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em esquema que revelou o pagamento de propina a agentes públicos por empresários do setor de transporte no Rio. Segundo a acusação, ele e outros empresários teriam oferecido vantagem indevida ao ex-governador Sérgio Cabral para beneficiar empresas no setor.