Maíra Cardi fala sobre inchaço no rosto e revela aplicação de PPMA

Maíra Cardi usou suas redes sociais nesta terça-feira, 5, para responder questionamentos de internautas sobre uma possível gravidez. A influenciadora digital é casada com Thiago Nigro e tem dois filhos: Lucas, de 22 anos, fruto

As especulações começaram após internautas perceberem que o rosto dela está inchado. Ela explicou que fez um procedimento estético malsucedido em 2019. "Tem uma bola aqui. Quando eu sorrio, isso tudo é duro e faz parte do polimetilmetacrilato. Isso tudo é dele, mas eu não coloquei tudo isso. O meu corpo rejeitou, como o de várias pessoas faz. O corpo cria como se fosse uma proteção e inflama", disse. de seu relacionamento com Nelson Rangel, e Sofia, de seis anos, filha da coach com Arthur Aguiar.

A coach ainda explicou que precisará passar por uma cirurgia para que o procedimento seja revertido, já que a situação fez com que ela fosse perdendo a circulação e os tecidos da região necrosassem.

"É muito irresponsável dos profissionais fazer esse procedimento. Por conta disso, não posso fazer nada [relacionado a procedimentos estéticos]. Há muitos anos, meu dermatologista não coloca nada no meu rosto. Vou ter que fazer uma cirurgia e arrancar um pedaço da bochecha porque está gravíssimo."

Caso Maíra queira engravidar novamente, ela precisa fazer o procedimento cirúrgico antes.

O polimetilmetacrilato, também conhecido como PPMA, é uma substância plástica usada em procedimentos de harmonização facial e corporal.