Preso em Bangu, Rogério Andrade será transferido para presídio federal

O contraventor Rogério Andrade será transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, conforme determinação da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri do Rio. A transferência ainda não tem data marcada.



Andrade está atualmente preso em uma cela isolada na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, em Bangu 1, a unidade prisional de segurança máxima do estado do Rio.



Ele é acusado de ser o mandante da morte de Fernando de Miranda Iggnácio, em 2020. A vítima e o denunciado disputavam pontos do jogo do bicho no Rio.



O crime aconteceu no estacionamento de um heliporto, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, quando Fernando Iggnácio desembarcava e foi atingido por três tiros, um deles na cabeça.



A denúncia aponta que a morte foi ordenada por Rogério Andrade e Marcio Araujo de Souza, e executada por outras quatro pessoas, entre elas Rodrigo Silva das Neves, Ygor Rodrigues Santos da Cruz e Pedro Emanuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro.



Todos os seis foram denunciados pelo crime pelo Ministério Público.