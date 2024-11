O programa 'Fala Tu Lab', correalização da Matizar Filmes com a Baluarte Cultura, vai apoiar quatro projetos documentais, cada um com um subsídio de R$ 14 mil e a participação em um curso de formação com grandes nomes do cinema nacional. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o próximo dia 14 no site 'www.matizar.com.br/falatulab'. Os curtas-metragens finalizados terão estreia em uma sessão especial em sala de cinema.