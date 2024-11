Principal alvo era herdeiro de empresas do ramo de transporte por ônibus

O crime ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. Segundo as investigações, Jansen estava em um veículo Land Rover, transitando pela Avenida Dom Helder Câmara, em Benfica, quando passou a ser seguido por três bandidos em duas motos. O alvo dos criminosos era o empresário David Ferreira Barata.

Eles abordaram o policial assim que ele entrou na garagem da empresa Transurb. Armados, exigiram que as vítimas desembarcassem do carro, mas Jansen reagiu, foi baleado e morreu. Em seguida, os suspeitos fugiram do local, mas abandonaram uma motocicleta utilizada no latrocínio, uma pistola com numeração raspada e outros pertences. De acordo com as investigações, a moto havia sido roubada no bairro Maracanã um mês antes.

A família Barata tem uma longa história no ramo de ônibus, sendo uma das mais poderosas do setor de transportes. O patriarca, Jacob Barata, construiu um império com uma vasta rede de empresas que operam linhas de ônibus em várias cidades, principalmente no Rio. A grande influência no transporte coletivo lhe rendeu o título de 'Rei dos Ônibus'.

David é sócio da Transurb ao lado dos irmãos Elizabeth Cunha Vivas e Jacob Barata Filho.