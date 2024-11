Raspou a cabeça dela com facão

Os dois tinham um relacionamento aberto, e era comum que ela viajasse de onde mora, em São João de Meriti, até a casa do agressor, em Unamar. Na última visita, as agressões começaram após Manoel tentar acessar seu celular e ela não permitir.

"Tivemos uma discussão, pois ele queria mexer no meu celular e insistiu para que eu desbloqueasse. Eu neguei e disse que eu não mexia no dele, e sempre combinamos cada um com sua privacidade. Então começaram as agressões, com muitos socos e chutes na minha cabeça, me jogou no chão me enforcando, sem que eu pudesse me defender, me arrastou para o banheiro e raspou a minha cabeça com uma máquina de cortar cabelo, mas como o meu cabelo era muito grande, ele terminou de cortar com um facão", afirmou.