Após beijo, Luisa Arraes e José Loreto posam abraçados

Luisa Arraes e José Loreto posaram para uma foto abraçados, publicada no Instagram da atriz na quinta-feira, 7. Ambos fizeram parte do elenco da novela No Rancho Fundo, da Globo, que encerrou com uma comemoração em outubro, quando foram vistos aos beijos.

Na legenda da publicação, Luisa explicou: "As fotos demoraram para chegar nas nossas mãos, mas aqui estão! Nosso último dia, últimas encarnações de Blandina e Marcelo". Os nomes citados fazem referência aos personagens interpretados pelo casal no folhetim.

A atriz se separou recentemente de Caio Blat, com quem manteve um relacionamento aberto por sete anos.

Com direção de Allan Fiterman, o último capítulo de Rancho Fundo foi ao ar em 1º de novembro, também foi compartilhado pela atriz.