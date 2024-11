Cinco anos não apagaram saudade da filha

Em seu depoimento, Vanessa contou que os cinco anos decorridos desde o crime não afetam a saudade da filha. "As últimas semanas têm sido de muita ansiedade. Podem se passar anos, séculos, eu sempre vou sentir a falta. A saudade sempre vai existir. A gente tenta sobreviver por conta das memórias que ela deixou. Confio muito em Deus", disse.

A mulher foi a primeira testemunha a depor. Na fala de 30 minutos, ela detalhou o momento do crime. Ela contou que estava de férias no trabalho e voltava de um passeio no shopping quando a filha foi morta. "Ela adorava lanchar no Mc Donald's. Mal saberíamos que aquele seria o último lanche. Tudo que eu fazia eu incluía a Ágatha, tudo era voltado para ela. Ágatha falava muito e hoje eu não a ouço mais", relatou.

O depoimento de Vanessa foi atravessado pela emoção da mãe e de familiares que assistiram o testemunho do plenário do tribunal.