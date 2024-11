Após as investigações, a especializada pediu as prisões de Vitor Vinicius Silva de Oliveira e Anderson Igor Sousa dos Santos, marido e primo da dona do cartão, respectivamente. Além de Kauã, Wellington e Phellipe de Souza Batista, apontado como o chefe do grupo. Todos vão responder por homicídio e ocultação de cadáver.

"O Icaro usou o cartão de uma moradora e ao longo de quatro dias foi usando em diversos estabelecimentos dentro e fora da comunidade. O marido dela descobriu através de análises de câmeras e o entregou à milicia dominante na área", explicou a titular da DDPA, Elen Souto.