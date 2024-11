Dono de loja é morto a tiros

Emerson Telles Bezerra, de 36 anos, dono de uma loja de materiais de construção, foi morto a tiros na madrugada de ontem, no Conjunto Elmo Braga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a família, homens armados invadiram a casa da vítima por volta das 3h, enquanto ele e a esposa estavam dormindo, e renderam os dois. Os criminosos roubaram alguns pertences e, logo em seguida, levaram Emerson para fora, onde o assassinaram no portão da residência.

O filho de 12 anos do casal dormia em outro quarto e não viu o ocorrido. O grupo roubou dinheiro, celular, joias e perfumes da vítima, segundo a família.

IML e enterro

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e já iniciou as investigações para identificar a autoria e a motivação do homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. O sepultamento será hoje, no Cemitério de Nova Iguaçu.