Susana Vieira fala quem ela quer que faça sua personagem em remake de 'Senhora do Destino'

Em uma entrevista ao portal EntretêMeio, Susana Vieira abriu o jogo sobre quem seria a atriz ideal para reviver seus papéis mais marcantes, caso algum deles ganhe um remake. Conhecida por seu papel inesquecível como Maria do Carmo em Senhora do Destino, a atriz já expressou anteriormente o desejo de que ninguém mais interprete essa personagem, que marcou sua carreira e o público com sua história de superação e força.

A novela, exibida em 2004 e 2005, acompanha a jornada de Maria do Carmo, uma nordestina que enfrentou a perda da filha raptada e os desafios de uma vida em busca de justiça. A trama conquistou uma legião de fãs e se tornou uma das novelas de maior sucesso da Globo.

Ao conversar com o colunista André Moura, Susana revelou que, se tivesse que confiar seus papéis a outra atriz, Adriana Esteves seria a escolha ideal. "Adriana Esteves, para qualquer personagem. Ela é um show, tão boa quanto eu", declarou Susana, elogiando a colega. Adriana, conhecida por interpretar papéis icônicos, como a vilã Carminha em Avenida Brasil, tem a versatilidade e a intensidade que Susana vê como qualidades necessárias para dar vida a personagens tão marcantes.

A entrevista foi concedida durante a passagem de Susana por Teresina, no Piauí, onde estava em cartaz com a comédia Shirley Valentine, peça que, assim como seus papéis na TV, celebra a força e a independência feminina.