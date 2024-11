A mãe de Ágatha Félix publicou um desabafo nas redes sociais, em que descreveu o julgamento do policial militar acusado do disparo que matou a menina de "dia mais massacrante" de sua vida. O cabo Rodrigo José Matos Soares era réu pela morte da menina, mas foi absolvido pelo júri popular, que iniciou na sexta e se estendeu pela madrugada de sábado.

No texto, Vanessa Sales escreveu sobre o que ela e a família sentiram nas mais de 10 horas de julgamento e declarou ter revivido o pior dia de sua vida. A mãe da menina foi a 1ª testemunha de acusação a ser ouvida no Tribunal do Júri e, em seu depoimento, reforçou que a comunidade tinha clima tranquilo quando o policial fez os disparos que atingiram a criança e nenhum militar que estava no local ajudou a socorrer a filha.

"08 de novembro de 2024, o dia mais massacrante da minha vida e da minha família, foram 10 horas que tivemos que submeter e reviver o pior dia da minha vida. No final a sentença: Ele atirou sim, porém o absolvemos. (Júri popular - 4X3). Um cenário de muita tristeza, indignação, mentiras e de revolta para mim, família e todos aqueles que choraram e ainda choram conosco nesses 5 anos de espera. Para mim ele já está condenado desde do dia 20 de setembro de 2019 e isso nunca vai mudar, porém para os homens eles os absolveram", diz ela na publicação.