Hoje é Dia: feriado, Dia da Gentileza e da tolerância são destaques

Depois de diversas semanas com feriados que caíram em um sábado (como o Dia de Finados, Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia da Independência do Brasil), nesta semana teremos um feriado nacional em uma sexta-feira.

No dia 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República. Foi nesta data, em 1889, que o Marechal Deodoro da Fonseca promulgou o Decreto 1 do Brasil, pôs fim à monarquia e instaurou um novo sistema político. A data já foi destaque na Agência Brasil em 2020 e no Revista Brasília (da Rádio Nacional de Brasília) no ano passado.

Para além da Proclamação da República, a semana é marcada por datas que nos levam à reflexão. No dia 13 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Gentileza em diversos países, incluindo o Brasil. A data surgiu para marcar eventos da década de 1990 que valorizavam a bondade e a gentileza. O Viva Maria (da Rádio Nacional da Amazônia) abordou o tema no ano passado, assim como o Repórter Brasil em 2014.

A “tolerância” também é lembrada nesta semana. No dia 16 de novembro, celebra-se o Dia Internacional para a Tolerância. A data foi criada para comemorar a fundação da UNESCO, em 1945, e já foi tema de uma edição do Revista Brasil em 2015 e de uma reportagem do Repórter Brasil em 2018.

Duas regiões do Brasil também são celebradas nesta semana. No dia 12 de novembro, é comemorado o Dia do Pantanal. Em 2017, a Radioagência Nacional fez uma matéria especial sobre a efeméride:

No dia 16 de novembro, celebra-se o Dia Nacional da Amazônia Azul. A data foi instituída em 2015 para lembrar a "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar" e tem como objetivo valorizar a área de 4,5 milhões de km² que a Marinha convencionou chamar de Amazônia Azul. O Brasil em Pauta (da TV Brasil) de 2022 explica em detalhes o que é essa área:

Manifestações culturais também têm espaço na semana. No dia 12 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Hip Hop. A Agência Brasil e o Caminhos da Reportagem (da TV Brasil) abordaram a data em matérias recentes:

No dia 15 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Umbanda, uma data que visa combater o preconceito e celebrar a religião de matriz afro-brasileira. A data foi destaque em matérias da Agência Brasil e da Radioagência Nacional no ano passado.

Duas datas ligadas à saúde são celebradas nesta semana. No dia 14 de novembro, temos o Dia Mundial do Diabetes, uma homenagem a um dos descobridores da insulina. A data serve para conscientizar sobre a prevenção e os riscos da doença e já foi tema de reportagens da Agência Brasil no ano passado que podem ser lidas abaixo:

Conscientização é o que faltou em um episódio que completa 120 anos neste dia 10 de novembro: a Revolta da Vacina. Em 1904, parte da população do Rio de Janeiro se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e realizou protestos violentos. O episódio foi retratado no podcast Sala de Vacina, da Radioagência Nacional, em 2023 e por uma edição do Na Trilha da História (da Rádio Nacional de Brasília) em 2016:

Nascimento do apresentador, ator e diretor Marcelo Tas (65 anos) Apagão ocasionado pela falha de três linhas de transmissão provenientes da Usina Hidrelétrica de Itaipu deixa quase 90 milhões de pessoas sem energia elétrica e afeta diversas cidades em 18 estados brasileiros, mais cidades no Paraguai (15 anos) Início dos conflitos da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro (120 anos) - associados à obrigatoriedade da vacinação contra varíola por toda a população, e, em um contexto mais amplo, às reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela UNESCO, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados Catetinho, residência presidencial oficial em Brasília arquitetada por Oscar Niemeyer, é tombado pelo IPHAN a pedido de Juscelino Kubitschek (65 anos)

Morte do líder da Autoridade Palestiniana e presidente desde 1969 da Organização para a Libertação da Palestina Yasser Arafat (20 anos) Nascimento do escritor e folclorista maranhense Celso de Magalhães (175 anos) - pioneiro no estudo do folclore no Brasil O jornalista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, o Gogó das Sete, é assassinado quando saía da Rádio Planalto no SRTVS (40 anos) - Mário Eugênio era uma celebridade no DF. Sua coluna no Correio Braziliense e o programa policial de rádio que apresentava eram campeões de audiência. Foi morto por ter feito denúncias que evolviam o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do DF

Morte do poeta paraibano Augusto dos Anjos (110 anos) Nascimento da atriz estadunidense Grace Kelly (95 anos) - tornou-se Princesa de Mônaco ao casar-se com o Príncipe Rainier III em 1956 Morte da política e revolucionária espanhola Dolores Ibárruri, La Pasionaria (35 anos) Nascimento do jogador de futebol pernambucano Edvaldo Izídio Neto, o Vavá (90 anos) - bicampeão mundial de futebol, é, ao lado do também pernambucano Ademir de Menezes e de Jairzinho, o terceiro maior artilheiro da Seleção Brasileira na história das Copas do Mundo Dia do Pantanal Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a 1ª Organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos Assassinato da jovem alemã Maria Francelina Trenes, a Maria Degolada, em Porto Alegre/RS (125 anos) - ganhava a vida como prostituta e, após ser brutalmente morta pelo namorado, ganhou o apelido de Maria Degolada tornando-se parte do folclore de Porto Alegre e centro de um culto popular. O assassinato ganhou grande destaque na imprensa, circularam várias versões sobre o caso e logo os locais passaram a venerá-la. No local onde foi morta ergueu-se uma pequena capela em sua homenagem

Morte do poeta matogrossense Manoel de Barros (10 anos) - é o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios literários Morte da atriz paulistana Mara Manzan (15 anos) Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade" ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza , que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão

Morte do cantor e compositor fluminense José Flores de Jesus, o Zé Keti (25 anos) - oriundo da Portela, participou do espetáculo "Opinião", ao lado de João do Vale e Nara Leão em 1964 e em 1998 recebeu o prêmio Shell pelo conjunto de sua obra Dia do Bandeirante Dia Mundial do Diabetes - o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921 Dia Nacional da Alfabetização

Morte da cantora gospel carioca Denise Cerqueira (25 anos) Primeira eleição direta para Presidente da República do Brasil, após o termino da regime militar (35 anos) Proclamação da República (135 anos) Dia do Esporte Amador Dia da Proclamação da República - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 662 de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca Dia Nacional da Umbanda - comemoração instituída pela Lei Nº 12.644 de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes