Polícia do Rio prende liderança do Comando Vermelho de Belo Horizonte

Júlio Martins da Silva, conhecido como 'Merrão', apontado como líder do Comando Vermelho em Belo Horizonte, foi preso na noite deste domingo (10), em um restaurante na Rua Olegário Maciel, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Segundo as investigações da Polícia Civil (PCERJ), o Complexo do Alemão era o refúgio do criminoso. Ele estava hospedado em um hotel de luxo na Praia da Barra da Tijuca.



Merrão é apontado como a principal liderança do CV na capital mineira. As investigações apontam que ele é o principal fornecedor de maconha na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais descobriram ainda que Júlio teria se aliado com lideranças no Pará e expandido as rotas do tráfico para o norte do país.



A ação contou com o apoio das polícias do Pará e de Minas Gerais. O traficante foi localizado após trabalho de análise de dados de inteligência. Contra ele, foi cumprido o mandado de prisão por associação para o tráfico de drogas. Além disso, Merrão foi autuado em flagrante por uso de documento falso.