Motorista de aplicativo é baleado pela PM, por engano, durante perseguição

Bruno Bastos, de 46 anos, foi baleado por engano pela Polícia Militar (PM) neste domingo (10), enquanto ia abastecer o carro na Avenida Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, Zona Norte.



Segundo Bruno, a PM ainda tentou acusá-lo de estar na contramão, o que ele nega. Os policiais confundiram o carro de Bruno com um carro usado por criminosos que estava sendo perseguido.



Bruno foi atingido por vários disparos enquanto o carro da PM estava em movimento. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, de onde recebeu alta nesta segunda-feira (11).



A vítima afirmou que quer justiça pelo ocorrido. "Eu estava na Rua Engenho da Rainha, no bairro de Inhaúma, estava descendo a rua devagar, do nada eles apareceram e começaram a atirar. Agora quero justiça. É um milagre eu estar saindo agora do hospital. Na hora eu achei que ia morrer, era muito tiro, estilhaços de vidro", DISSE Bruno.



De acordo com a PM, a Corregedoria Geral instaurou um procedimento para averiguar as circunstâncias da ação. O caso também está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma).