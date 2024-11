Os pais, que são do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, chegaram na capital Fluminense no domingo (11), logo após receberem informações sobre o acidente.

"Meu esposo levou eles até Porto Alegre na madrugada do acidente e pegaram o primeiro voo. Chegaram ao Rio antes do 12h de ontem. Ela esteve aqui há menos de dois meses pois perdemos o avô. Esse ano está bem triste! Os pais dela perderam toda a casa na enchente que deu aqui no RS e agora isso", lamentou.

O Armazém do Campo da Lapa, localizado na Avenida Mem de Sá, 135, é um espaço de comercialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na capital fluminense, e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro neste ano.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da queda.