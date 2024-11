Interditado após queda de jovem do 2º andar

O Corpo de Bombeiros notificou e interditou parcialmente ontem (11) o Armazém do Campo, na Avenida Mém de Sá, na Lapa, Região Central do Rio, onde Virgínia Gazolla, de 26 anos, sofreu uma queda de mais de 6 metros de altura, na noite de sábado (9). Segundo a corporação, o imóvel está irregular e não conta com autorização para promover eventos de reunião de público, apenas para atuar como comércio. O prazo para regularização é de 90 dias.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e depois transferida para uma unidade particular. Ao DIA, uma familiar explicou que a jovem está internada em coma induzido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurológica. O estado de saúde dela é grave.

Virgínia é gaúcha e se mudou para o Rio ainda neste ano após passar em um concurso da Petrobras. Anteriormente, ela trabalhava como perita criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. "Ela embarcaria em uma plataforma hoje. Estamos todos horrorizados, em choque", disse a familiar.