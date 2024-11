Obra de arte pintada por robô é vendida por R$ 6,2 milhões

A primeira obra de arte pintada por um robô humanoide a ser leiloada arrematou US$ 1,08 milhão (R$ 6,2 milhões) na casa de leilões Sotheby's, em Nova York, na quinta-feira, 7. A pintura, intitulada, é um retrato do matemático Alan Turing e foi criada por Ai-Da, considerada a primeira "artista robô ultrarrealista" do mundo.

Com 2,2 metros de altura, em 27 lances a obra superou as expectativas de venda, inicialmente na casa dos US$120 mil ou US$ 180 mil. "O preço recorde marca um momento na história da arte e reflete a crescente intersecção entre a tecnologia de IA e o mercado de arte", afirmou a Sotheby's.

Ai-Da é uma robô com aparência de mulher, batizada em homenagem à matemática inglesa Ada Lovelace, tida como a primeira programadora do mundo. "Um retrato do pioneiro Alan Turing convida os espectadores a refletir sobre a natureza divina da IA e da computação, ao mesmo tempo que considera as implicações éticas e sociais desses avanços", afirmou a robô. Nos anos 1950, Turing expressou preocupações sobre o uso de IA.

