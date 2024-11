Conheça 'Mr. Plankton', novo dorama em alta na Netflix

Os fãs de doramas - ou k-dramas - têm uma nova série favorita:, lançada na última sexta-feira, 8, na Netflix. Em formato de minissérie e com atores bem conhecidos, a produção sul-coreana está entre as mais vistas na plataforma de streaming.

Na trama, Hae-jo (Woo Do-hwan) é um jovem atormentado pelo azar que não sabe quem é seu pai, e por isso cresceu sendo discriminado. Ele resolve viajar pelo país em busca do genitor, e convoca sua ex-namorada para ir junto: o protagonista "sequestra" a jovem Jae-mi (Lee You-mi), que deseja fugir de seu casamento com um herdeiro. Perseguidos pelo pretendente, o ex-casal vai viver uma aventura intensa.

O ator Woo Do-hwan é conhecido por estrelar as séries Mad Dog - Cachorro Louco, Seduzida, O Rei Eterno e Cães de Caça. Já a atriz Lee You-mi participou de All of Us Are Dead e Round 6, dois grandes hits da Netflix.