Vídeo: Gizelly discute aos gritos ao vivo em 'A Fazenda' e público pede saída da ex-BBB

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho protagonizou uma cena que gerou controvérsia entre o público de A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 11. Durante o programa ao vivo, ela discutiu aos gritos com o ator Sacha Bali. O desentendimento aconteceu durante a Atividade de Apontamento e gerou pedidos pela saída de Gizelly nas redes sociais.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Gizelly Bicalho para um pronunciamento sobre os comentários pela eliminação da advogada, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Na dinâmica, Sacha, o Fazendeiro da semana, teve de responder com qual participante do reality cortaria laços. Ele, então, escolheu Gizelly e a chamou de "mentirosa". "Espero que você saia o quanto antes e eu nunca precise olhar para a sua cara", declarou o peão.

A advogada acusou Sasha de machismo por comentários sobre sua vida sexual. Em determinado momento, Gizelly gritou com o ator: "Meu Deus. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento esse homem. Eu não aguento mais ele inventando mentiras de mim". "Bate o sino e pede para sair", rebateu Sacha.