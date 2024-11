Golpistas usam foto de menina morta por câncer para vaquinha falsa

Rio - Golpistas criaram uma vaquinha falsa para arrecadar dinheiro usando a imagem de Maria Flor Dantas, uma menina de apenas 6 anos que faleceu de câncer em setembro deste ano. Os pais da criança, que são de Maricá, denunciaram o golpe, e a mãe, Juliana Dantas, teve sua conta nas redes sociais desativada após tornar pública a ação criminosa. O golpista, que se identifica como "Douglas" e afirma ser o pai da menina, usou perfis falsos no Instagram e no Facebook para solicitar doações.

Juliana relatou que foi alertada por uma mulher sobre as contas que usavam a imagem da filha na última semana. “Uma senhora me informou que tinham criado as contas e a vaquinha, eu pedi para as pessoas denunciarem. Na hora que eu comecei a pedir, ele conseguiu derrubar minha conta. Nosso medo é que eles consigam abrir de novo e enganem as pessoas. O que dói mais é ver minha foto ali com ela, tem dois meses de luto e agora ver isso, fora toda a luta que já enfrentamos”, desabafou Juliana em entrevista ao DIA.



Apesar de o Instagram e o link da vaquinha já terem sido removidos, o perfil no Facebook do criminoso segue ativo. Juliana, abalada, se pronunciou por meio das redes do marido, pedindo que a foto de sua filha fosse retirada do perfil falso. "O site da vaquinha e o Instagram saíram do ar, mas o Facebook ainda está ativo. Ele diz que é o pai da Maria Flor e está pedindo ajuda. Eu só quero tirar a foto da minha filha de lá, ele não é pai dela, e ela nem está mais aqui para ele pedir dinheiro. É uma mistura de sentimento terrível, impotência total", declarou Juliana.

Nas redes sociais falsas, o golpista usa fotos de Maria Flor. Em um dos textos, ele escreve: “Meu nome é Diego e sou pai da Maria Flor, minha guerreira de 9 anos, ela está enfrentando um câncer. Hoje estamos aqui para compartilhar um pedacinho do coração da nossa Maria Flor! Ela é uma guerreira incrível, enfrentando o câncer com coragem e um sorriso que ilumina tudo ao seu redor. Estamos em uma jornada desafiadora e, para que ela receba o tratamento necessário, precisamos da sua ajuda. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença na vida dela. Vamos juntos trazer esperança e amor à vida da nossa florzinha”.

Perfil falso criado pelo golpista para arrecadar doações Reprodução

A família registrou o caso na 82ª DP (Maricá), denunciando o uso indevido das fotos de Maria Flor e a criação de perfis falsos. Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do fato.

perfil e clique nos três pontos ("...") ao lado do nome da conta. No menu que aparece, selecione "Denunciar". Em seguida, escolha a opção mais adequada para o motivo da denúncia, como "Golpe" ou "Fraude". Siga as instruções na tela para enviar a denúncia ao Facebook, que avaliará o caso. Para denunciar o perfil no Facebook, siga estes passos: Acesse oe clique nos três pontos ("...") ao lado do nome da conta. No menu que aparece, selecione "Denunciar". Em seguida, escolha a opção mais adequada para o motivo da denúncia, como "Golpe" ou "Fraude". Siga as instruções na tela para enviar a denúncia ao Facebook, que avaliará o caso.

Maria Flor enfrentava um tipo raro e agressivo de câncer chamado glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), um tumor que geralmente afeta crianças entre 4 e 6 anos. O caso de Maria Flor comoveu muitas pessoas no fim do ano passado, quando a família anunciou a necessidade de viajar aos Estados Unidos para buscar uma medicação específica para o tratamento do DIPG. O custo mensal das viagens e do tratamento era de R$ 40 mil, o que motivou uma onda de solidariedade, inclusive com apoio de celebridades, para ajudar nas despesas. Através de uma vaquinha, conseguiram arrecadar R$ 74 mil.



Em abril deste ano, o tumor de Maria Flor apresentou uma estabilização, dando esperança à família, e a menina conseguiu retornar a algumas atividades normais de sua idade. No entanto, em maio, o quadro começou a se agravar novamente. Ela faleceu no dia 5 de setembro.