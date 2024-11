Bicheiro Rogério de Andrade é transferido para presídio federal

O contraventor Rogério de Andrade foi transferido nesta terça-feira (13) para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A transferência foi determinada pela 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri do Rio.



A operação contou com o apoio de quatro viaturas do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) e do Grupamento de Serviço de Segurança Externa (GSSE), ambos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Os agentes escoltaram o bicheiro até o Aeroporto Internacional do Galeão, onde ele foi entregue à Polícia Federal para o embarque.



Em Bangu 1, o bicheiro estava em uma cela isolada de 6m², que possuía apenas uma cama de alvenaria, chuveiro, uma mesa de concreto com banquinho de concreto e um 'boi', que é um buraco aberto no chão, sem vaso sanitário, onde os detentos fazem as necessidades fisiológicas.



Rogério de Andrade foi preso no último dia 29 em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele é apontado como o mandante da morte de Fernando de Miranda Iggnácio, em 2020. A vítima e o denunciado são, respectivamente, genro e sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio, que morreu em 1997, e disputavam os pontos do jogo do bicho.



O crime aconteceu em 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, quando Fernando Iggnácio desembarcava e acabou atingido por três tiros, um deles na cabeça.



De acordo com a denúncia de 2021 do Ministério Público, a morte de Fernando Iggnácio foi ordenada por Rogério de Andrade.