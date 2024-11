PM de São Paulo e irmão são baleados ao entrar por engano no Complexo de Israel

Um policial militar de São Paulo e o irmão foram baleados na manhã desta terça-feira (12) após entrar por engano em uma via de acesso à comunidade Cidade Alta, no Complexo de Israel, na Zona Norte.



Os dois foram surpreendidos por criminosos ao passarem pela Estrada do Porto Velho, próxima à favela da Cidade Alta. O policial foi atingido na perna e seu irmão por estilhaços.



Uma equipe do 16º BPM (Olaria) prestou socorro às vítimas, que foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



A Polícia Civil informou que agentes da 38ª DP (Vicente de Carvalho) buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas para identificar os autores dos disparos.



Casos semelhantes



Na última semana, dois policiais penais de Minas Gerais foram baleados após passarem por circunstância parecida. Eles transportavam dois presos para o presídio de Benfica, na Zona Norte, e também entraram por engano na via de acesso à comunidade da Cidade Alta.



A favela integra o Complexo de Israel, uma das áreas mais conflagradas do Rio e controlada pelo traficante Álvaro Malaquias, o 'Peixão'.