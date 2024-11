Onze pessoas são presas por aplicar o golpe do falso empréstimo consignado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda-feira (11), 11 pessoas envolvidas em um esquema de golpes do empréstimo consignado por meio de um call center clandestino, localizado no Centro do Rio.



De acordo com a investigação, o grupo utilizava uma cartilha com orientações detalhadas sobre como enganar as vítimas, muitas vezes aposentados e pensionistas do INSS. O manual incluía frases como: "Alô, bom dia, Dona Fulana? Aqui quem fala é ..., da seguradora ... O motivo do meu contato é referente à taxa associativa que está sendo descontada do seu benefício do INSS. O(A) senhor(a) tem conhecimento desse desconto?".



O documento também continha explicações sobre possíveis objeções que os clientes poderiam fazer, para que os golpistas soubessem como contornar as dúvidas e seguir com as fraudes.



Ao todo, os policiais levaram 19 pessoas à delegacia e 11 foram presas em flagrante pelo crime de associação criminosa. No call center, os agentes apreenderam os computadores que eram utilizados pelos golpistas. Após as formalidades legais, o grupo foi encaminhado ao sistema prisional.



Em 28 de setembro, a Polícia Civil também prendeu 11 pessoas em flagrante por integrarem uma quadrilha especializada no mesmo golpe, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.