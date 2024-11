Médica é morta a pauladas e tem corpo enterrado por caseiro

O caseiro Lucas Tavares de Souza foi preso na segunda-feira (11) por matar a pauladas a dona da fazenda onde trabalhava, em Sapucaia, no Sul Fluminense.



A vítima, Lea Cândida Valverde de Rezende, de 70 anos, foi morta porque não teria repassado ao caseiro valores de venda de gado, conforme combinado. O crime ocorreu na fazenda herdada pelo pai da médica, que possui 300 alqueires e 400 cabeças de gado de corte.



A polícia ainda não determinou a data do assassinato, mas o desaparecimento de Lea foi percebido na quarta-feira (6), quando ela não apareceu para o plantão no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.



O setor de inteligência da Polícia Civil localizou Lucas em Cataguases, Minas Gerais, onde ele estava escondido na casa de parentes. Ao ser preso, ele confessou o crime e indicou o local onde havia enterrado o corpo.



O caseiro relatou que matou a médica após uma discussão sobre a venda de um cavalo. Ele a golpeou com um pedaço de madeira enquanto ela montava no animal, e continuou a acertá-la até a morte. O corpo foi envolvido em uma lona preta e enterrado em uma área de difícil acesso na fazenda, com a ajuda de um trator.



Além de homicídio qualificado, Lucas foi autuado pelos crimes de ocultação de cadáver e furto. Ele teria saqueado a casa da vítima após o assassinato, levando eletrodomésticos.