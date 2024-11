Crianças foram envenenadas e mortas por ex-namorado de uma das mães

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) concluiu a investigação sobre o envenenamento e morte de duas crianças, Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 6 anos, e Ythallo da Rosa, de 7. As investigações confirmaram que Rafael da Rocha Furtado foi o autor do crime, marcado pela utilização de chumbinho como veneno.



Rafael, ex-namorado da mãe de Benjamin, buscou a criança na escola no dia 30 de setembro e lhe ofereceu um copo de açaí envenenado. Na volta para casa, Benjamin encontrou Ythallo e dividiu o doce com ele. Ambas as crianças apresentaram mal-estar após consumirem a substância. Benjamin sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no mesmo dia. Ythallo ficou internado por 10 dias e teve morte cerebral declarada em dia 9 de outubro.



A investigação inicial apontava para o envenenamento por um bombom oferecido por uma mulher. No entanto, as investigações concluíram que não havia uma mulher envolvida e que Rafael foi o responsável pelo crime. Um mandado de prisão temporária foi expedido para Rafael, que agora é considerado foragido.