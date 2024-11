O Rio será palco do G20 a partir de amanhã até a próxima terça-feira. Pela primeira vez no Brasil, o grupo das maiores economias do mundo se reúne em três grandes cerimônias: o Urban 20 (U20), o G20 Social e a Cúpula dos Líderes do G20. O G20 reúne os países com as maiores economias do mundo, que irão discutir na cidade do Rio iniciativas econômicas, políticas e sociais para o mundo. A cidade terá feriados extras nesse período do evento para ajudar na circulação das comitivas.