Intermediário contratou assassinos

O crime aconteceu em 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto, no Recreio, quando Fernando Iggnácio desembarcava e acabou atingido por três tiros, um deles na cabeça. De acordo com a denúncia de 2021 do Ministério Público, a morte de Fernando Iggnácio foi ordenada por Rogério de Andrade, o 'Patrão', e Marcio Araújo de Souza, e a execução realizada por Rodrigo Silva das Neves, Ygor Rodrigues Santos da Cruz, o 'Farofa', Pedro Emanuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro, o 'Pedrinho', e Otto Samuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro. Os seis foram denunciados.

A denúncia apontou que Marcio, um dos responsáveis pela segurança pessoal de Rogério de Andrade, foi também quem contratou os assassinos, a mando de Rogério.