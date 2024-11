Na COP29, Alckmin diz que é 'muito boa' a expectativa sobre a aprovação do PL do carbono

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que é boa a expectativa sobre a aprovação do projeto de lei do mercado regulado de carbono nesta quarta-feira no Senado Federal. "É muito boa a expectativa sobre a aprovação do mercado regulado de carbono" disse Alckmin, em entrevista logo depois de participar de um painel no Consórcio Interestadual da Amazônia na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre em Baku (Azerbaijão).

E acrescentou: "Ao aprovar o projeto do mercado regulado de crédito de carbono, o Brasil vai estar dando um exemplo ao mundo."

Ele afirmou que a lei do mercado regulado vai mudar o cenário para florestas. "O mercado de carbono é o que vai tornar a árvore em pé muito valorizada", comentou.

Durante o painel, o vice-presidente e chefe da delegação brasileira na COP29 afirmou também que "o mundo precisa aprovar o mercado regulado de crédito de carbono".

Esse é um dos temas da conferência: a regulação do artigo 6 do Acordo de Paris que trata desse mercado e de questões como a venda entre países dos créditos.