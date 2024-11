Homem mais sexy do mundo de 2024 divide opiniões; saiba quem é John Krasinski

John Krasinski foi eleito o "homem mais sexy de 2024" pela revista americana People, em lista publicada na terça-feira, 12. O anúncio inesperado, tanto para o ator quanto para a web, gerou comoção nas redes sociais.

"Eu não fazia ideia. A não ser que fosse uma pegadinha. Tipo, eu não acordei pensando: 'vou ser chamado para ser o homem mais sexy existente'", brincou Krasinski. O ator ficou conhecido por seu papel como Jim, em The Office, e por Um Lugar Silencioso, em que interpretou Lee Abbott, personagem principal, mas também foi diretor.

Ele, que tem 45 anos, é casado com Emily Blunt, estrela de Oppenheimer e O Diabo Veste Prada, há 14 anos. Os dois são pais de Hazel, de 10 anos, e Violet, de 8. Emily brincou com a nomeação do marido, ao dizer que vai "pendurar a capa nas paredes da casa".

Sobre seu casamento com a atriz, ele comentou: "Há essa coisa bonita de ser casado com alguém, que é o aprendizado, a mudança e a evolução constantes". "Sou muito sortudo de poder passar por isso com ela", completou.

Para Krasinski, o título de "Sexiest Man Alive" ("Homem mais sexy vivo", em português), não muda muita coisa. "Acho que vou apenas fazer mais tarefas domésticas. Ela [Emily Blunt] dirá algo do tipo: 'você deve fazer por merecer aqui em casa", finalizou, para a People.

Nas redes sociais, entretanto, a "coroa" dividiu opiniões. "Não discordo, mas haviam melhores colocados", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "A única coisa 'sexy' sobre o Krasinski é o fato de que ele é casado com Emily Blunt", afirmou outro.

Mas houve quem defendesse o ator: "Já era hora de ele ser reconhecido por isso".

Outros internautas entraram na brincadeira, e fizeram piadas com um dos episódios de The Office, em que Jim é trocado pelo ator Randall Park em uma pegadinha.