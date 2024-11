Bilhetes e vacinação no local

Para quem não se planejou para o feriadão, ainda há bilhetes disponíveis para diversos destinos, que podem ser adquiridos através do site oficial: 'www.rodoviariadorio.com.br'. Comprando antecipadamente, os passageiros podem obter descontos de até 80% em determinados horários.

Aproveitando a movimentação maior no feriado, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Rodoviária do Rio, montou um posto temporário de vacinação no terminal para imunização contra o sarampo. Em razão do G20, a Prefeitura do Rio iniciou a imunização para os grupos e players do turismo na cidade.

Todos que estiverem pela rodoviária poderão se vacinar. As equipes estarão no setor de embarque superior. A vacinação com a dose da vacina Tríplice Viral é voltada para a população, para os funcionários e colaboradores da Rodoviária Rio e população circulante.