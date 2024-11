Alimentar saguis: carinho ou perigo? Visita a influencer gera polêmica!

Na última segunda-feira (11), a criadora de conteúdo Midinha Feitosa surpreendeu a web ao compartilhar um momento inusitado que aconteceu em sua casa. Em um vídeo publicado no TikTok, que já acumula mais de 6 milhões de visualizações, a carioca registrou a visita de uma família de saguis, que se aproximou da janela em busca de comida. No registro, Midinha aparece pegando um pote de bananas e oferecendo a fruta para os pequenos animais, que parecem já estar acostumados com a rotina de “visitas”.



A interação espontânea entre a YouTuber e os saguis encantou rapidamente os internautas, que se derreteram com a cena adorável. “Eles esperando ela entregar sem pegar no pote”, comentou um seguidor. “Eles confiam tanto que trouxeram os bebês”, afirmou outra pessoa.



As imagens não só conquistaram os fãs de Midinha, mas também geraram uma discussão sobre o contato com a fauna local e a convivência harmoniosa entre pessoas e animais silvestres. “Amiga, eles são fofos e parecem inofensivos, mas cuidado!”, alertou uma usuária. “Por mais que não pareça, essa prática é prejudicial para eles”, reforçou outra.



Segundo Andrews Nunes, biólogo e coordenador do Centro de Estudos do Comportamento (CEC), algumas doenças como hepatites virais (Tipos A e E) e raiva podem ser transmitidas através do contato. A Sociedade Brasileira de Primatologia possui uma cartilha chamada "Macaco não é Pet" que também tem por objetivo orientar as pessoas quanto à proximidade com os primatas em geral. Confira!