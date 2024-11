Campo Grande, no Rio, é o bairro mais populoso do Brasil, com 352.356 habitantes, diz IBGE

O bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, é o mais populoso do Brasil, com 352.356 habitantes. Os dados são do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o País, havia 17.576 bairros no ano de 2022. Dos dez mais populosos do país, oito estavam na capital fluminense.

A capital paulista não tem bairros na lista porque a subdivisão oficial adotada pelo município de São Paulo é de distritos, e não de bairros, esclareceu o IBGE.

Atrás de Campo Grande, figuraram no ranking de mais populosos os bairros cariocas Santa Cruz (249.130 habitantes), Jacarepaguá (217.462 habitantes) e Bangu (209.302 habitantes). Todos na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em seguida, figurou o bairro Cidade Industrial de Curitiba, em Curitiba, no Paraná, com 172.510 habitantes.

O bairro Pimentas, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, é o único representante paulista na lista, com 168.232 habitantes.

Os demais bairros na lista de mais populosos são cariocas: Realengo (167.027 habitantes), Guaratiba (159.888 habitantes), Barra da Tijuca (151.603 habitantes) e Tijuca (142.909 habitantes).

"O IBGE considera como bairros apenas as divisões ou zoneamentos internos aos municípios legalmente instituídos pelo poder municipal. No Censo Demográfico 2022, a população localizada fora de bairros, ou seja, residente em municípios onde os bairros não eram formalmente instituídos ou em áreas não contempladas por bairros, foi de 119.431.359 pessoas", esclareceu o IBGE, em nota.

O Censo 2022 considerou 468.097 setores censitários, distribuídos em 5.568 municípios e no Distrito Federal. O país detinha 10.670 distritos e mais 643 subdistritos, presentes em 54 municípios.