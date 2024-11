"Carioca da gema ou gringa?" Jovem testa vocabulário antes de viagem ao Rio de Janeiro

Com a viagem marcada para o Rio de Janeiro, a jovem Rafaella Karen, moradora de Campinas, São Paulo, compartilhou nas redes sociais um desafio divertido proposto por uma amiga carioca. Em vídeo publicado no último sábado (9) no TikTok, que já conta com mais de 500 mil visualizações, as duas se divertem com o "teste de gírias". O objetivo era ver se Rafaella estava pronta para se entrosar com o famoso dialeto antes de chegar a cidade. “Eis que você vai voltar pro Rio e sua amiga carioca aplica um teste pra você não ser gringa e pagar mais caro”, brincou ela na legenda.



Nos comentários, os internautas se divertiram com a avaliação. “Eu não saberia responder nenhuma”, afirmou uma seguidora. “Eu sou de Minas e moro no RJ. Já peguei altas gírias!”, disse outra. “Eu vou voltar pro Rio, preciso de um teste desse”, pediu uma terceira. Assista!