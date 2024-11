"Cão que ladra não morde... mas faz rir!" Meninas arrasam com interpretação hilária de ditados populares

Nesta quarta-feira (13), as mini influenciadoras Maya e Lulu divertiram a web ao participarem de uma trend viral do TikTok. O desafio, que está bombando na plataforma, já contou com a participação de outras crianças, mas foi o desempenho das pequenas que chamou atenção por sua sinceridade e bom humor. No vídeo publicado no perfil com mais de 2 milhões de seguidores, Lulu e Maya são desafiadas pela mãe Gabrielle Martins a completar ditados populares conhecidos. Com toda a naturalidade, as duas "interpretam" as frases de forma tão engraçada. “Filha de peixe… é um peixe que não cresceu”, disse Lulu. Já Maya se soltou com uma versão divertida de “Boca fechada não… entra caramujo”, deixando os usuários da rede ainda mais encantados com a espontaneidade delas.



Com mais de 200 mil visualizações, as respostas impressionaram os internautas. “Todos fazendo total sentido. Amo demais essas duas!”, comentou uma usuária. “Elas criando novos ditados”, brincou outra. Assista!