Cachorro se encanta com escada rolante e momento viraliza na web

Nesta semana, um vídeo adorável de um cachorro brincando em uma escada rolante se tornou um dos maiores sucessos das redes sociais. O momento foi compartilhado na segunda-feira (12) por uma usuária do X (antigo Twitter), Odnalda Whigson, e rapidamente conquistou os corações dos internautas. A cena de pouco mais de 50 segundos, o cão da raça Buldogue Francês sobe e desce a escada rolante de forma tranquila, parecendo completamente encantado com o movimento.



Com mais de 2 milhões de visualizações, a cena fez sucesso não apenas pela fofura do animal, mas também pelas reações espontâneas dos seguidores. "Tá fazendo exercícios", brincou um internauta. "Ele tá coçando o traseiro com as escovas que ficam nas laterais das escadas", comentou outro. Assista!

Descobriu como funciona e tá só de rolêzin pra cima e pra baixo ... pic.twitter.com/FG9xvYIr8h — Odnalda Whigson Fênix (@OdnaldaW2) November 12, 2024