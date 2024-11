Entorno da Maré é foco da segurança

Local para onde os bandidos fugiram com o veículo roubado, o Complexo da Maré é um dos principais focos de preocupação das forças de segurança que irão atuar durante a realização do G20 na cidade do Rio de Janeiro. A região é margeada tanto pela Linha Vermelha como pela Avenida Brasil, as duas principais vias expressas da cidade e também principal rota de ida e retorno do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte, sendo um caminho natural para as delegações dos chefes de estado participantes do evento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está responsável pelas escoltas dos líderes. Ao todo, serão 430 batedores e 43 agentes de choque. A Polícia Militar, por sua vez, terá um efetivo de cerca 700 agentes, formando um cinturão de segurança nas principais vias expressas, com aumento das viaturas baseadas em pontos estratégicos.