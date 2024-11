O Ministério da Defesa informou que um efetivo de 9 mil homens vai atuar durante a Cúpula de Líderes do G20, a partir de segunda-feira. Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB) trabalharão na segurança das comitivas no perímetro externo do Museu de Arte Moderna (MAM), da Marina da Glória, do Monumento a Estácio de Sá e dos locais de hospedagem das delegações dos chefes de Estado.