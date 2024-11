Bruno Machado Marino, de 39 anos, funcionário da prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu, ontem, após ter sido queimado e agredido pela namorada dentro de casa. Segundo relatos de familiares, a mulher, identificada como Andreia, dopou o homem, jogou óleo fervendo na região do tórax e o agrediu com uma pedra na cabeça. Ela foi presa logo depois do crime.