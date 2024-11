Morte do técnico de iluminação de teatro na Baixada causa comoção

Rio – A morte de Bruno Machado Marino, de 39 anos, funcionário da prefeitura de Duque de Caxias queimado pela própria namorada dentro de casa , gerou comoção no meio artístico e no seu ciclo de amizades nesta quarta-feira (13). Através das redes sociais, dezenas de colegas de profissão e amigos expressaram luto e se despediram do técnico de iluminação com mensagens de amor e tristeza.

O ator Alcemar Vieira, que participou de produções como o filme "Confissões de uma Garota Excluída" (2021) e a novela "Nos Tempos do Imperador" (2021-2022), da TV Globo, lamentou o ocorrido. "Que notícia mais inesperada e triste. Muito triste. Força e luz pra família e amigos", disse.

Bruno trabalhava no Teatro Raul Cortez, que fica no bairro Vila Meriti. Ele era responsável pelo projeto de iluminação cênica da casa cultural há 18 anos, desde a inauguração do espaço, em 2006.

O musicista Rodrigo Varanda fez questão de exaltar o quanto o amigo foi importante para a sua carreira. "Tive o prazer de dizer 'tete' a 'tete' como ele foi decisivo em meu trabalho. Uma alma linda que certamente foi fundamental na realização de muitos outros produtores. Senti bem forte essa notícia", afirmou.

"Tudo que sei hoje de iluminação cênica eu devo ao Bruno. Nossa, nem sei como falar a dor que estou sentindo nesse momento", escreveu a coreógrafa Vanessa Souza.

A professora e pedagoga Renata Oliveira lembrou com carinho do colega de profissão. "O Bruno foi uma das melhores pessoas com quem já trabalhei! Um menino com coração lindo, trabalhador, amigo. Um dia de muita tristeza, mas também de choque e revolta profundas", lamentou.

"A sensação de ler essa notícia é triste, quase inacreditável! Mas as lembranças que ficam são do privilégio de ter conhecido esse cara carismático e prestativo, que Deus conforte o coração de toda a sua família, colegas e amigos próximos", digitou a artista Lizzie, do grupo independente Nextar.

Páginas de projetos que Bruno fez parte também se manifestaram. "Momento de muita dor e tristeza! Bruno foi peça fundamental no Festival de Teatro de Duque de Caxias durante todos esses anos. Que ele encontre a paz!", afirmou o Centro de Pesquisas Teatrais Tudo Sob Controle.

Outros conhecidos fizeram comentários sobre a trajetória profissional do técnico de iluminação e a sua personalidade. "Exemplar", escreveu um colega. "Descanse em paz", disseram muitos amigos.

'Atencioso, respeitoso, confiável'

Ao DIA, a líder de atendimento Manuela Corrêa, 35, amiga do Bruno há mais de 20 anos, protestou pela perda e cobrou medidas da Justiça.

"O Bruno era como um irmão pra mim, uma pessoa excepcional. Desde o dia que nos conhecemos, sempre foi extremamente atencioso, respeitoso, confiável e muito protetor. Não tem ninguém que vai relatar algo ruim dele, era muito da paz, apaziguador, a última pessoa desse mundo que merecia tanta crueldade. Eu e minha esposa estamos incrédulas e devastadas com o que aconteceu. Ele foi arrancado da gente, ela tirou a oportunidade de termos o nosso amigo de volta. Só queremos justiça, que a criminosa seja condenada", disse.

Entenda o caso

O caso aconteceu na manhã do último sábado (9). Bruno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias. Em nota, a prefeitura informou que a vítima deu entrada na unidade de saúde em estado gravíssimo, com queimaduras extensas no rosto, tronco, membros superiores e coxa direita, cobrindo aproximadamente 76,5% de seu corpo.

Segundo o hospital, o paciente foi imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico para realização de curativos específicos para grandes queimaduras, procedimento que ocorreu sem intercorrências. Na terça-feira (12), Bruno passou por um novo curativo cirúrgico, também concluído sem complicações.

De acordo com a direção da unidade, desde a entrada no HMAPN, o estado de saúde de Bruno permaneceu gravíssimo. Na tarde desta quarta-feira (13), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. O corpo de Bruno foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caxias, e, até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que as investigações do caso estavam a cargo da 60ª DP (Campos Elíseos). De acordo com a corporação, a mulher foi presa em flagrante no dia 9 de novembro, inicialmente acusada de tentativa de homicídio qualificado. No entanto, com a confirmação do falecimento do rapaz, o crime deve ser reclassificado para homicídio qualificado. O caso já foi encaminhado à Justiça.