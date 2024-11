Finalistas já estão definidos

Os finalistas para o posto de Rainha e Muso do Carnaval carioca 2025 foram anunciados pela Riotur durante a primeira noite de semifinal do concurso da Corte Real, na quinta-feira. A semifinal teve 29 candidatas a Rainha e 15 candidatos a Muso, que se apresentaram para dez jurados, especializados em diferentes áreas, mas com alguma relação com o samba. Ao som do grupo Samba Show e do cantor Gustavo Lins, o público da Cidade do Samba foi ao delírio.

"É com muito orgulho que abro a noite da semifinal que vai definir a Corte Real para o Carnaval 2025, escolhida para representar a cidade do Rio de Janeiro. Todos os sete integrantes serão responsáveis por apresentar a nossa cultura em eventos nacionais e internacionais ajudando na promoção e captação turística", destacou o Presidente da Riotur, Patrick Corrêa.

A final está marcada para 22 de novembro, e a premiação varia entre R$ 32,5 mil e R$ 45,5 mil. O evento começa às 19h, na Cidade do Samba, e a entrada é gratuita.

As finalista do concurso de Rainha são: Rhuanda Monteiro Risso, Ingrid dos Santos, Larissa Melo dos Santos, Monalyza dos Santos Freire, Jessica Costa de Almeida, Thuane de Oliveira Rozario Werneck Maria Ribeiro, Samara dos Santos Alves, Caroline Cristina Xavier da Silva, Sheryland Odessa Pecola Neal e Maryanne Hipolito da Costa.

Já os finalista para Muso são: Marcos Bandeira, Pablo Francisco Lopes, Amadeu Degues de Jesus Neto, Luis Otavio Antonio dos Santos e Raphael Phillipe Lins Ferreira.