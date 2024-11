Ataque queimou 76,5% do corpo

Após o ataque, Bruno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias, onde deu entrada em estado gravíssimo, com queimaduras extensas no rosto, tronco, membros superiores e coxa direita, cobrindo aproximadamente 76,5% de seu corpo.

Ele passou por procedimentos cirúrgicos no mesmo dia, na segunda e na terça, mas, na quarta-feira, sofreu uma parada cardiorrespiratória, e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações do caso estavam a cargo da 60ª DP (Campos Elíseos). De acordo com a corporação, Andreia foi presa em flagrante no dia 9 de novembro, após ser denunciada pela filha. Inicialmente acusada de tentativa de homicídio qualificado, ela deve responder pelo crime de homicídio qualificado.