Ele fez parte de diversos projetos

A professora e pedagoga Renata Oliveira lembrou com carinho do colega de profissão. "O Bruno foi uma das melhores pessoas com quem já trabalhei! Um menino com coração lindo, trabalhador, amigo. Um dia de muita tristeza, mas também de choque e revolta profundas", lamentou.

Páginas de projetos que Bruno fez parte também se manifestaram. "Momento de muita dor e tristeza! Bruno foi peça fundamental no Festival de Teatro de Duque de Caxias durante todos esses anos. Que ele encontre a paz!", afirmou o Centro de Pesquisas Teatrais Tudo Sob Controle.

Manuela Corrêa, 35, amiga do Bruno há mais de 20 anos, cobrou justiça. "O Bruno era como um irmão pra mim, uma pessoa excepcional. Ele foi arrancado da gente, ela tirou a oportunidade de termos o nosso amigo de volta. Só queremos justiça, que a criminosa seja condenada", disse.